Uzavírají se seznamy zahraničních Čechů pro volby poslanců

České zastupitelské úřady v cizině by už měly mít přehled o tom, kteří ze zahraničních Čechů by si chtěli letos v říjnu vybírat poslance. Středou končí termín, do kdy ambasády musí uzavřít voličské seznamy. Odešlou je pak ministerstvu zahraničí, které je do konce září předá ministerstvu vnitra. Počet Čechů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Při premiéře před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na zastupitelské úřady 10.571 voličů z asi 14.000 zapsaných voličů.

Čeští občané, kteří jsou v zahraničí dlouhodobě či trvale, se mohli zapsat do voličských seznamů na zastupitelských úřadech do 10. září. Čechům, kteří budou v cizině krátkodobě, doporučilo ministerstvo, aby si pořídili pro hlasování voličský průkaz. O voličský průkaz mohou požádat Češi mířící do ciziny na domovské radnici, a to písemně do 13. října nebo osobně do 18. října. Průkaz budou vydávat také zastupitelské úřady Čechům zapsaným v zahraničí, kteří by se kvůli volbám chtěli vrátit do Česka. V zahraničí si totiž podobně jako před čtyřmi lety budou lidé moci vybírat jen ze středočeských kandidátů.