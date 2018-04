Útok na Sýrii podpořila česká diplomacie, Hrad ho kritizuje

Noční útok Západu na Sýrii někteří čeští politici i ministerstva zahraničí a obrany podpořili jako adekvátní reakci na nedávné použití chemických zbraní v Sýrii. Útok naopak zkritizovali komunisté nebo mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na sobotu vojenský úder na cíle v Sýrii v reakci na chemický útok před týdnem s desítkami obětí, který přičítá Západ syrskému vládnoucímu režimu. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní," řekl premiér Andrej Babiš (ANO.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) novinářům řekl, že kdyby mezinárodní společenství čekalo se zásahem v Sýrii na mandát Rady bezpečnosti OSN, stalo by se pasivním svědkem až spolupachatelem chemických útoků. Dodal, že americká strana Česko o útoku informovala, neupřesnil, zda se to stalo ještě před zásahem, nebo až v jeho průběhu. Nynější útok by měl být podle informací Stropnického jednorázový. Ministr varoval před tím, že se v nejbližší době může objevit dezinformační kampaň s cílem zpochybnit informace o chemickém útoku. Zopakoval, že Česko považuje za nejlepší cestu k ukončení násilností v Sýrii diplomatická jednání o mírovém uspořádání.

Útok na Sýrii odsoudil předseda komunistů Vojtěch Filip. "Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad," sdělil. Kriticky se vyjádřil i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Ovčáček. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl. Zároveň osočil novináře a kritiky Zemana, že podporují válku. Předsedové TOP 09 a ODS Jiří Pospíšil a Petr Fiala po útoku na Sýrii sdělili, že chemický útok na civilisty nemohl zůstat bez odezvy. Piráti používání chemických zbraní odsoudili. Podporují vznik mezinárodní komise, která by události ve městě Dúmá vyšetřila. Akce k trestání považují Piráti ale za předčasné, pokud není jasně potvrzeno, zda se jednalo o chemický útok. Také podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je chemický útok odsouzeníhodný. "Odpovědí ale není ukázka síly bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Řešení syrského konfliktu se tak bohužel odkládá stejně jako spolupráce mocností na jeho hledání," uvedl Hamáček. Útok na Sýrii podporuje islamisty, uvedl předseda SPD. Podle Tomia Okamury se Spojené státy neumí vyrovnat s vítězstvím Ruska a Sýrie nad islamisty.