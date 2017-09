Ústecká Spolchemie spustila provoz membránové elektrolýzy

Ústecká Spolchemie oficiálně spustila provoz membránové elektrolýzy, která nahradila původní rtuťovou technologii. Díky dvoumiliardové investici se zdvojnásobila výroba. Šlo o největší investici v poválečné historii 161 let staré firmy, trvala 26 měsíců. Náklady společnost hradila z vlastních zdrojů, z úvěrů a 193 milionů korun byla dotace Státního fondu životního prostředí. Zařízení staré amalgámové elektrolýzy, která využívala rtuť, firma postupně sanuje. Novinářům to řekl ředitel chemičky Daniel Tamchyna. Spolchemie spuštěním elektrolýzy splnila požadavek Evropské unie, která nařídila do konce letošního roku odstavit rtuťové technologie.