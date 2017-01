13-01-2017 14:50 | Zdeňka Kuchyňová

Podání ústavní stížnosti na zákon o střetu zájmů nechá vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš primárně na prezidentovi Miloši Zemanovi, který avizoval, že se na soud obrátí, pokud Sněmovna jeho veto přehlasuje. Mezi majetkem, který Babiš po středečním schválení normy převede, budou i elektronická média, tedy i servery iDnes.cz a Lidovky.cz. Novinářům Babiš také řekl, že norma má obrovské negativní dopady na jeho firmu Agrofert. "Vznikají obrovské náklady a škody," konstatoval. "Řeším to komplexně. Musím se zbavit i firmy, ve které jsou i tato média i fond, ale mám na to de facto jen nějaké dva týdny," uvedl Babiš na dotaz, zda se zbaví i elektronickým médií, jejichž vlastnictví novela zákona neomezuje. Zopakoval, že sociální demokracie Bohuslava Sobotky na něj udělala podraz, když norma má platit ihned po publikaci ve Sbírce zákonů, nikoli až po volbách pro členy nového kabinetu. Babiš také uvedl, že se změně nebrání. Připomenul, že do fondu převádí svůj majetek i nastávající prezident Spojených států Donald Trump.

Zákon o sociálním bydlení bez stanovení povinnosti zajistit potřebným byt a s dobrovolným zapojením obcí nebude podle zástupců iniciativy Mít svůj domov fungovat. Situaci lidí v nouzi nevyřeší a nezlepší. Iniciativa to uvedla v prohlášení, které zaslala ČTK. Upuštění od povinnosti obcí poskytovat sociální byty odmítá. Reagovala tak na dohodu koaličních politiků na principech chystaného zákona. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) věří tomu, že obce budou dobrovolně chtít sociální byty mít a přidělovat, a to kvůli získání peněz od státu. Podle Marksové by zákon, který by obcím nařídil mít povinně sociální bydlení, neměl šanci na přijetí.



Podle nedávného průzkumu 71 procent dospělých uvedlo, že by měl existovat zákon s povinností obcí mít sociální byty. Z lidí nad 55 let si to myslelo 82 procent. Tento názor měly čtyři pětiny příznivců a voličů ČSSD, ANO a KDU-ČSL a přes 70 procent voličů ODS a TOP 09.