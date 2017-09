Ústavní soud se zastal Turka, přes tři roky je v předběžné vazbě

Česká justice podle Ústavního soudu (ÚS) porušila práva Turka, který přes tři roky čeká na případné vydání do vlasti. Předběžná vazba sice nemá zákonné limity, ale musí být přiměřená, zdůraznili ústavní soudci. Cizincovi nelze klást k tíži to, že turecké orgány postupují liknavě a komunikace s nimi vyžaduje čas, a to i kvůli loňským vnitropolitickým otřesům. Muž bude po zásahu ÚS patrně čekat na rozhodnutí o případné extradici na svobodě. V Turecku jej odsoudili za krádež věcí v hodnotě asi 90.000 korun na šest let. Z vězení ale uprchl. Naposledy justice o extradici veřejně jednala v únoru 2017, kdy si soud vyžádal aktuální informace o situaci v Turecku a nechal si ověřit překlad rozsudku Nejvyššího soudu Turecké republiky, ze kterého vyplývá, že mužovo odsouzení je zrušené. Úřední překlad ale ještě není hotový.

Takzvaná předběžná vazba jako jediná v českém právním řádu nemá pevně stanovenou maximální dobu trvání. Justice ale musí zohledňovat konkrétní okolnosti a celková doba trvání předběžné vazby musí být přiměřená.