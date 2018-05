USA budou speciálním partnerem Dnů NATO, ukážou více techniky

Americký velvyslanec v České republice Stephen King potvrdil účast USA na Dnech NATO v Ostravě 15. a 16. září. Amerika bude speciálním partnerským státem, její účast tak bude větší než v předchozích letech. Velvyslanec účast americké armády potvrdil v rámci své návštěvy kasáren ve Staré Boleslavi, kde přenocovala část konvoje amerických vozidel projíždějících přes Česko na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. King uvedl, že půjde o jedny z největších Dnů NATO v historii. Velkou účast přislíbila Amerika díky 100. výročí založení Československa, které si republika letos připomíná.

"Chtěl bych poděkovat českému ministerstvu dopravy za mimořádnou podporu při průjezdu jednotek NATO," řekl King. Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. První vstoupil do ČR během úterního večera, druhá část ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek. V době návštěvy velvyslance stála v kasárnách první část prvního amerického konvoje.