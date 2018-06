Úroda ovoce má vzrůst o 55 procent na nadprůměrných 185.000 tun

Letošní úroda ovoce by měla meziročně vzrůst o 55 procent na nadprůměrných 185.184 tun. Sady v tomto roce nepostihly jarní mrazy, které sklizně výrazně srazily v letech 2016 a 2017. Sklizeň by letos měla jít nahoru u všech ovocných druhů s výjimkou angreštu. U meruněk, broskví, hrušek a malin se proti loňsku očekává dvojnásobná až trojnásobná sklizeň. V porovnání s pětiletým průměrem by sklizeň měla být vyšší o 22 procent. Letos očekávaná sklizeň by měla být druhou nejvyšší od roku 2006, kdy sadaři sklidili 190.955 tun ovoce. V ČR je 13.979 hektarů produkčních ovocných sadů a jejich plocha se stále snižuje. Ještě v roce 2013 bylo v ČR téměř 18.000 hektarů sadů. Největší část výsadeb zabírají jabloně, a to 6879 hektarů.