Úroda obilovin bude letos v Česku menší

V Česku bude letos méně obilí než v předchozích letech. Očekává se o více než 8 procent horší sklizeň než minulý rok, tedy přes 6 milionů tun. Úroda řepky by měla být naopak vyšší, a to o 6,5 procenta, sklidí se 1,221 milionu tun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Za poklesem sklizně základních obilovin je podle statistiků především snížení očekávaného výnosu. Za vyšší úrodou řepky je rozšíření osevní plochy i vyšší hektarový výnos.

Nižší bude podle odhadu k 10. červnu letošní sklizeň pšenice ozimé, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy, ječmene jarního i ozimého a tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Naopak více by se mělo sklidit pšenice jarní a žita. Předpokládaná úroda ovsa je na téměř stejné úrovni jako v loňském roce.