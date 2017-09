Úroda jablek bude kvůli mrazům nejnižší o roku 2011

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k začátku září měla meziročně klesnout o 24 procent na 96 tisíc tun, a být tak nejnižší od roku 2011. Sklizeň hrušek by se měla snížit o 36 procent na 4281 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka jsou hlavním důvodem nízké sklizně jarní mrazy. Celkové ztráty na tržbách ovocnáři letos odhadli na půl miliardy korun.

Sklizeň jablek i hrušek nyní pokračuje naplno, hotova by měla být do začátku listopadu. Konečnou bilanci sklizně u jednotlivých ovocných druhů budou mít ovocnáři k dispozici na začátku ledna příštího roku. Ovocnáři by jako kompenzaci za ztrátu tržeb mohli od státu podle návrhu ministerstva zemědělství dostat až 200 milionů korun. Část výsadeb letos postihlo také krupobití. Nejvíce kroupy ničily úrodu ve východních Čechách a v některých místech na Moravě.