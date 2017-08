Úřady provedly přes 55.000 kontrol EET

Finanční správa od zavedení elektronické evidence tržeb (EET) před devíti měsíci udělala 55.624 kontrol a uložila po nich 1688 pokut za 15 milionů korun. Zároveň od spuštění systému uzavřela kvůli neplnění EET osm provozoven, a to v Praze, v Pardubicích, Zlíně, Českých Budějovicích, v Olomouci, ve Slavkově u Brna a Vyškově. Vyplývá to údajů Finanční správy. Do EET je zapojeno dosud zhruba 155.000 podnikatelů, kteří zaevidovali už přes 2,5 miliardy tržeb. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a před půl rokem pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.