Zprávy Úřady nebudou plošně zkoumat, čím lidé topí, rozhodnou podněty

23-12-2016 11:28 | Zdeňka Kuchyňová

Po celém Česku se města a obce s rozšířenou působností připravují na kontroly domácích topenišť. Z krajské ankety ČTK vyplývá, že plošné kontroly radnice neplánují. Od Nového roku začne platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, vyrazí úředníci do problémových míst už v lednu, jinde spíše počkají na podněty od občanů. Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal odhaduje, že reálně začnou kontroly příští rok na podzim, řekl ČTK. Pravicová opozice (TOP 09 a ODS) chce novelu zákona napadnout u Ústavního soudu. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek za základní problém považuje narušení domovní svobody a soukromí. Moderní technologie mohou podle Kalouska poskytnout jiné způsoby detekce a měření než někomu vniknout do domu. Úřady budou reagovat většinou na podněty občanů, kteří jim pošlou upozornění na možná špatná paliva, nebo dokonce spalování odpadků. Nejprve písemně upozorní majitele domu a dají mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka bude opakovat, bude moci pověřený kontrolor vstoupit do nemovitosti a zkontrolovat dodržování povinností, vlastník nebo uživatel ho musí pustit ke zdroji a palivům. Pokud se zjistí pochybení, hrozí pokuta až 50.000 Kč.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Kostely zvou od Štědrého dne k návštěvě betlémů 23-12-2016 11:31 | Zdeňka Kuchyňová Přes tři desítky betlémů si mohou prohlédnout lidé v pražských kostelích. Přístupné budou od Štědrého dne po celou vánoční dobu. Aby procházka po křesťanských chrámech, kde jsou vystaveny jesličky, byla působivější, vydalo pražské arcibiskupství průvodce po betlémech. Betlémy mají různou historii. Některé jsou vyrobeny na zakázku, jiné jsou dílem amatérské práce několika generací jedné rodiny. Postavičky betlémů často odrážejí obyčeje regionu, odkud pocházejí. V pražském Klementinu se již od konce listopadu koná výstava historických betlémů. Na návštěvníky čekají exponáty vzniklé v období od baroka do konce druhé světové války. Kromě klasických dřevěných a papírových betlémů jsou k vidění exponáty vyrobené z vosku, cukru nebo směsi sádry a dřevěných pilin.

Úřady nebudou plošně zkoumat, čím lidé topí, rozhodnou podněty 23-12-2016 11:28 | Zdeňka Kuchyňová Po celém Česku se města a obce s rozšířenou působností připravují na kontroly domácích topenišť. Z krajské ankety ČTK vyplývá, že plošné kontroly radnice neplánují. Od Nového roku začne platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, vyrazí úředníci do problémových míst už v lednu, jinde spíše počkají na podněty od občanů. Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal odhaduje, že reálně začnou kontroly příští rok na podzim, řekl ČTK. Pravicová opozice (TOP 09 a ODS) chce novelu zákona napadnout u Ústavního soudu. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek za základní problém považuje narušení domovní svobody a soukromí. Moderní technologie mohou podle Kalouska poskytnout jiné způsoby detekce a měření než někomu vniknout do domu.



Úřady budou reagovat většinou na podněty občanů, kteří jim pošlou upozornění na možná špatná paliva, nebo dokonce spalování odpadků. Nejprve písemně upozorní majitele domu a dají mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka bude opakovat, bude moci pověřený kontrolor vstoupit do nemovitosti a zkontrolovat dodržování povinností, vlastník nebo uživatel ho musí pustit ke zdroji a palivům. Pokud se zjistí pochybení, hrozí pokuta až 50.000 Kč.

Počasí 23-12-2016 07:19 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo až oblačno, na východě ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.

Na Starých zámeckých schodech si připomněli úmrtí Karla Hašlera 23-12-2016 07:18 | Zdeňka Kuchyňová Na Starých zámeckých schodech v Praze si připomněli 75 let od úmrtí prvorepublikového skladatele, zpěváka a herce Karla Hašlera. Setkání u jeho pomníku na opěrné zdi Svatováclavské vinice zahájila skupina Šlapeto Radana Dolejšího písní Po starých zámeckých schodech. Hašler vystupoval často ve varieté na Vinohradech. Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, v srpnu znovu. V prosinci téhož roku zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. Pomník Hašlerovi na Starých zámeckých schodech odhalili v roce 2009 při příležitosti 130. výročí jeho narození. Několikatunový kamenný pomník má podobu sedící Hašlerovy postavy na římse zasazené do ohradní zdi.

Státní dluh ČR za letošek klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu Kč 23-12-2016 07:16 | Zdeňka Kuchyňová Státní dluh ČR za letošní rok meziročně klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, řekl ČTK ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Za dobu našeho vládnutí se státní dluh snížil o 70 miliard korun," dodal. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadne ke konci letošního roku dluh zhruba 152.600 Kč, před rokem to bylo 159.000 korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu (HDP) by měl za letošní rok klesnout z loňských 36,7 procenta na 34,3 procenta, stojí ve Strategii řízení státního dluhu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu.

Na poště podle odborů stávkovalo 1200 lidí, podle firmy desetina 23-12-2016 07:14 | Zdeňka Kuchyňová Celkový počet stávkujících za vyšší mzdy na České poště vzrostl do čtvrtečních 18:00 podle odborů na 1200 z celkem 30.000 pracovníků podniku. Uvedl to místopředseda stávkového výboru Filip Janovský. Údaj je zhruba desetkrát vyšší než počet lidí, kteří se jako stávkující nahlásili svým vedoucím na pracovišti. Těch bylo večer 112. Stávkovali hlavně pracovníci v třídírnách v pražských Malešicích, Brně, Ústí nad Labem a Olomouci, poboček se protest nedotkl. Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že podle některých odborářů Česká pošta zaměstnance zastrašovala a varovala například před finančními dopady jejich zapojení do stávky.



Odboráři ze tří odborových organizací požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně. Většinové odbory podepsaly v listopadu s managementem dohodu o zvýšení mezd v příštím roce o 2,6 procenta, tedy v průměru asi 550 Kč. Průměrná mzda v podniku se pohybuje kolem 22.700 Kč, tedy více než 4000 Kč pod celostátním průměrem.

Sportovcem roku je olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek 23-12-2016 07:10 | Zdeňka Kuchyňová Sportovcem roku se stal podle očekávání olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a ukončil tak v anketě Klubu sportovních novinářů desetiletou nadvládu žen. Druhý skončil v hlasování žurnalistů rychlostní kanoista Josef Dostál, dvojnásobný medailista z Ria, třetí místo obsadila biatlonistka Gabriela Koukalová, celková vítězka Světového poháru z minulé zimní sezony. Nejlepším kolektivem roku je za vítězství ve Fed Cupu stejně jako loni tenisový tým žen ve složení Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Hradecká a kapitán Petr Pála. Juniorkou roku byla zvolena Michaela Hrubá, juniorská mistryně světa ve skoku skoku vysokém. Sportovní legendou se stal in memoriam gymnasta Alois Hudec.



Krpálek vyhrál s velkým náskokem 416 bodů, pouze 33 hlasujících ho v druhém kole nezařadilo na první místo. "Je to něco nádherného. Obrovská odměna za celý rok a za celou kariéru. Máme spoustu výborných sportovců a takové ocenění by si jich zasloužilo mnohem více," řekl vítěz.

Kvitová se po přepadení a operaci poprvé objeví před novináři 23-12-2016 07:08 | Zdeňka Kuchyňová Tenistka Petra Kvitová se dnes poprvé po úterním přepadení a následné operaci pořezaných prstů objeví před novináři. Odpoledne se v areálu pražské Sparty ve Stromovce zúčastní krátké tiskové konference. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Kvitovou přepadl neznámý muž v úterý ráno v jejím prostějovském bytě. Při potyčce jí pořezal levou ruku, v které šestadvacetiletá tenistka drží raketu. Kvitová se následně ve Vysokém nad Jizerou podrobila téměř čtyřhodinové operaci poraněných šlach a nervů na všech prstech. Rekonvalescence potrvá několik měsíců. Na turnaje se bývalá světová dvojka bude moci vrátit podle odhadů nejdříve ve druhé polovině příštího roku.

Sobotka: Proti šíleným fanatikům je třeba nekompromisně bojovat 23-12-2016 07:07 | Zdeňka Kuchyňová V sousedním Německu se tragicky potvrdilo, že terorismus nezná hranice a že jeho obětí se může stát i český občan, uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) k oznámení, že při pondělním teroristickém útoku v Berlíně zahynula i Češka Naďa Čižmárová. Evropa musí být podle něho více než kdy jindy jednotná a silná. "Musíme zásadně posílit naši bezpečnost a vést proti těmto šíleným fanatikům nekompromisní boj," píše se v prohlášení na webu vlády. Podle Sobotky je třeba přísně chránit vnější hranice unie, zastavit nelegální migraci a zabránit všemi dostupnými prostředky šíření radikální islamistické náboženské nenávisti uvnitř Evropy. Předseda vlády vyjádřil hlubokou lítost nad tragickou smrtí české občanky. Také další politici vyjadřují soustrast rodině české oběti.