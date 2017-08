Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zahájil první správní řízení se dvěma subjekty. Týkají se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. V tiskové zprávě to uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Úřad jednomu ze subjektů vytýká účast na předvolební kampani bez předchozí registrace, druhému kandidujícímu subjektu chybějící informaci o zadavateli a zpracovateli u volebních materiálů. Konkrétní názvy Weis neuvedl. Úřad u dvou subjektů shledal, že by mohla být porušena zákonná pravidla vedení volební kampaně. "V prvním případě se jedná o účast na kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru úřadu prostřednictvím inzerce v celostátním deníku. V případě druhém se jedná o skutečnost, že kandidující subjekt nezajistil, aby volební materiály obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli," informoval Weis.