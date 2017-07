Ukrajinské úřady nevpustily v neděli nezařazeného poslance Milana Šarapatku na Ukrajinu, kam cestoval s dalšími členy delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Šarapatka musel zůstat v Kyjevě v letištním tranzitním prostoru, nyní se vrátil do Česka. ČTK řekl, že ukrajinské úřady mu svůj postup nezdůvodnily. Postup ukrajinských úřadu ho, jak řekl, zaskočil. Věc chce řešit. "Požádám ministra zahraničí o protestní nótu, požádám předsedu Sněmovny o reciproční zákaz cestování některých ukrajinských poslanců," řekl. Šarapatka byl před třemi lety na Krymu jako pozorovatel referenda o připojení ukrajinského poloostrova k Rusku. Do souvislosti s nynějším nevpuštěním na Ukrajinu to ale nedává. "Od té doby jsem na Ukrajině několikrát byl s týmž pasem, nikdy nebyl žádný problém," podotkl. Ukrajinská strana podle poslance o nynější cestě dopředu věděla a mohla tedy s předstihem sdělit, že na Ukrajině není žádoucí. Česká vláda stejně jako celá Evropská unie obsazení Krymu Ruskem neuznává.