Úklid centra Prahy po Silvestru vyjde na milion korun

Pražské služby (PSAS) nasadí do úklidu po silvestrovských oslavách v centru Prahy více než stovku pracovníků a 30 strojů. Úklid začne na Nový rok ve tři hodiny v noci na Václavském náměstí. Firma to dnes sdělila v tiskové zprávě. V centru města bude při novoročních oslavách omezena doprava. PSAS předpokládá, že automobily se do centra vrátí kolem 08:00. Úklid vyjde město zhruba na milion korun. Množství odpadu odvezeného z hlavních prostranství v centru města se bude pravděpodobně pohybovat kolem 35 tun, což odpovídá množství v minulých letech. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky poputují z ulic přímo do malešické spalovny.