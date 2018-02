Údaje o dávkách: Pětinu příspěvků na bydlení pobíraly seniorky

Téměř pětinu příspěvků na bydlení pobíraly v Česku seniorky. Loni v říjnu vyplatil úřad práce ženám nad 65 let 35.938 příspěvků na bydlení a mužům 9337. Celkem jim rozdělil 93,16 milionu korun. Nejvíc seniorů a seniorek pobíralo dávku v Moravskoslezském kraji a v Praze. Ženy se dožívají vyššího věku, ve stáří tedy často zůstávají samy. Experti upozorňují na to, že právě samotným seniorkám nejvíc hrozí chudoba. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách a z dat o pomoci seniorům za loňský říjen, která ČTK poskytl úřad práce. Úřady vyplatily v říjnu celkem 195.500 příspěvků na bydlení. Z nich 45.275 putovalo k osobám nad 65 let, tedy skoro čtvrtina.

Počet vyplácených dávek se každý měsíc liší. Loni v říjnu jich proti stejnému měsíci roku 2016 ubylo o 17.900 a proti loňskému září jich bylo o 9900 méně. Důvodem je vysoká zaměstnanost a růst platů, takže pomoc od státu potřebuje méně lidí. Penze ale rostou pomaleji než výdělky a nájmy. Seniorek a seniorů, kteří na dávku dosáhnou, by tak mohlo přibývat.