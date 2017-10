Účtenková loterie spuštěna

Ministerstvo financí dnes spustilo účtenkovou loterii. Od půlnoci do rána bylo do systému zaregistrováno již několik tisíc účtenek. Resort si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v systému elektronické evidence tržeb (EET), jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou ode dneška zaregistrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka.

"Když jsme to o půlnoci spouštěli, tak už v časných ranních hodinách bylo několik tisíc účtenek zaregistrováno," uvedl v České televizi ministr financí Ivan Pilný (ANO). Statistiky bude MF zveřejňovat souhrnně za celý měsíc vždy po slosování, řekl ČTK mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

O ceny se bude poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných nejpozději tři dny před losováním, tedy 12. listopadu. Loterie, v níž je hlavní výhrou milion korun, se mohou zúčastnit zaregistrované osoby starší 18 let. Opozice je k zavedení loterie skeptická.