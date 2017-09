Uchování Braunova betlému by mělo pomoci odvlhčení terénu

Důkladné odvlhčení terénu kolem unikátního Braunova betlému u Kuksu na Trutnovsku by mohlo být cestou, jak tuto památku co nejdéle uchovat. ČTK to v Kuksu na Trutnovsku řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Památka by pak podle ní mohla důstojně stárnout, až možná ke svému úplnému zániku v řádu staletí. Památkáři také chtějí ve spolupráci s krajem vybudovat u památky důstojnější zázemí pro návštěvníky, tedy parkování a návštěvnické centrum. Chtějí rovněž památku lépe prezentovat přímo v terénu a veřejnost upozornit na komplikovanost a složitost její záchrany.

Sochy a reliéfy, které do pískovcových skal vytesal v 18. století sochař Matyáš Bernard Braun, v minulosti poškodili vandalové a povětrnostní vlivy. Goryczková připomněla, že památka je specifická tím, že je vytesána přímo do rostlého přírodního kamene ve velmi problematickém vlhkém prostředí lesa.