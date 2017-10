Účast u sněmovních voleb byla třetí nejnižší od roku 1989

Letos přišlo do volebních místností vybírat poslance 60,84 procenta voličů, což je o 1,34 procentního bodu více než před čtyřmi lety. Je to ale třetí nejnižší účast u sněmovních voleb od roku 1989. Méně lidí přišlo kromě předčasných voleb před čtyřmi lety volit ještě v roce 2002. Vyplývá to z údajů na volebním webu.

Největší zájem o hlasování ve sněmovních volbách měli Češi v roce 1996, tedy při prvním rozhodování o složení dolní komory Parlamentu v historii samostatné ČR. Tehdy byla volební účast 76,41 procenta, poté ve dvou sněmovních volbách po sobě klesala.