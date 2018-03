Uber bude podnikat z Česka a evidovat tržby, zástupci společnosti se na tom dohodli s vládou

Řidiči společnosti Uber budou muset mít licenci jako taxikáři a evidovat své tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Společnost Uber se také dohodla s vládou, že v Česku zažádá o živnostenský list - firma totiž dosud podnikala z Nizozemska. Vláda uzavře s dopravcem podle Babiše příslušné memorandum do konce března. Do konce dubna by pak měl Uber uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.

Koncem minulého měsíce premiér vyzval společnost k dodržování zákonů nebo ke zvážení ukončení svých služeb v zemi. Uber pak uvedl, že chce spolupracovat na řešení problémů. Podle taxikářů jsou alternativní přepravci nekalou konkurencí a nedodržují zákony například kvůli tomu, že nemají taxametr nebo označená vozidla.