U Janských Lázní byla otevřena nová Stezka korunami stromů. Na úpatí Černé hory ji za 170 milionů korun vybudovala firma Stezka korunami stromů Krkonoše. Stezka dlouhá 1300 metrů s vyhlídkovou věží má návštěvníkům ukázat stromy od kořenů až po jejich koruny a jako jediná na světě je zavede je i do podzemí, řekl ČTK jednatel společnosti Filip Pekárek. Samotná stezka vede místy až 23 metrů nad terénem. Zhruba ve dvou třetinách stezky je dřevěná vyhlídková věž vysoká 45 metrů. Celá stavba je bezbariérová a má několik adrenalinových sekcí. Její součástí je například suchý tobogan vedoucí vnitřkem vyhlídkové věže. Podle očekávání investora by se stezka měla stát jednou z hlavních turistických atrakcí v Krkonoších, ročně by ji mohlo navštívit zhruba 200.000 lidí. Otevřena bude denně s výjimkou Štědrého dne.