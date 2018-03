Týden mozku letos přinese i hlavolamy a hry cvičící paměť

Festival věnovaný výzkumu mozku se tentokrát zaměří i na různé hry, hlavolamy a cvičení, jimiž lze cvičit paměť a trénovat mozek. Týden mozku, který začíná v budově Akademie věd ČR, přinese zejména přednášky českých i světových odborníků v oblasti neurologie, psychiatrie, duševního zdraví i informatiky. Festival je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week (BAW), která má zvýšit povědomí o výzkumu centrální nervové soustavy. V Česku Týden mozku inicioval neurovědec Josef Syka, letos se tato akce koná po dvacáté. Praktické tipy pro trénink mozku přinesou odborníci, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují. Například Jakub Pok, který se paměťovými technikami zabývá již 20 let zájemcům vysvětlí návody, jak si zapamatovat až 100 slovíček za hodinu. Že to je možné, ukazuje sám na sobě. "Je schopen si zapamatovat 52 kanastových karet v přesném pořadí za méně než dvě minuty nebo 25 telefonních čísel do pěti minut," uvedli pořadatelé.

Matematik a spoluzakladatel Mensy Jaroslav Flejberk zase ukáže, k čemu jsou dobré deskové hry a hlavolamy ve výuce. Sám má sbírku více než 7000 hlavolamů. Jiný pohled na trénování kognitivních schopností, paměti, tvořivosti i myšlení nabídne studentská organizace SPOLU, která se zaměřuje na volnočasové aktivity pro lidi s duševním onemocněním. Hlavní program Týdne mozku doplňují výstavy a promítání filmů.