Turisté se vydali na trasy 53. ročníku pochodu Praha-Prčice. Chodci mohou vybírat z 16 tras, další jsou připraveny pro cyklisty a vozíčkáře. Loni se do Prčice šlopřes 20.500 turistů. Připravené trasy pro pěší měří od 23 do 70 kilometrů. Pochod Praha-Prčice je podle pořadatelů nejmasovější tuzemská akce svého druhu s nejdelší nepřerušenou tradicí. Její historie sahá do roku 1966, kdy se téměř pět stovek turistů pokusilo překonat vzdálenost 100.000 českých loktů, tedy zhruba 60 kilometrů.