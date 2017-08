Turisté nesmí vstupovat do vojenských lesů na Šumavě

Po sobotních bouřkách je pro turisty uzavřena další část Šumavy. Vojenský lesní úřad vyhlásil zákaz vstupu do lesů na několika místech v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku. Týká se to především lokalit Pěkná, Arnoštov, Uhlíkov, Jablonec, Maňávka, Nová Pec a Zvonková. ČTK to řekl tiskový mluvčí vojenských lesů Jan Sotona. Lesy jsou nepřístupné kvůli pádu stromů po bouřkách a silném větru.

Ze stejného důvodu nesmí od víkendu turisté vstupovat do některých oblastí jižní části šumavského národního parku.