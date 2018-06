Tržby automobilek loni vzrostly o 7 procent na 1 bilion a 90 miliard korun

Tržby českých automobilek a dodavatelů autodílů loni vzrostly na rekordních 1 bilion a 90 miliard korun. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Podle jeho údajů se výroba osobních vozů zvýšila o pět procent na skoro jeden a půl milionu kusů, tedy rovněž dosud nejvíc.

Stoupl zároveň vývoz aut, a to o šest procent na skoro 920 miliard korun. Většina exportu směřuje do evropských zemí, se kterými má Česko volný trh - z toho třetina do Německa.