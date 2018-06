Trvejte na Pochem, vyzvala pražská ČSSD vedení strany

Vedení pražské ČSSD vyzvalo předsednictvo strany, aby kategoricky trvalo na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí v souladu s koaliční smlouvou. ČTK to po jednání předsednictva krajského výboru sdělil předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík. Pokud prezident Miloš Zeman Pocheho nejmenuje, měl by premiér Andrej Babiš (ANO) podle Pavlíka zvážit podání kompetenční žaloby. Pavlík dodal, že podle vedení pražské buňky, které je Poche členem, má strana bezpodmínečně trvat na jeho jménu na pozici ministra zahraničí. "Protože to je v souladu s koaliční smlouvou, s usnesením předsednictva i s referendem," řekl Pavlík. Doplnil, že prosadit Pocheho u prezidenta je odpovědnost premiéra Andreje Babiše (ANO).

Prezident Zeman kvůli svým výhradám ve středu nejmenoval Pocheho šéfem diplomacie, namísto něj řízením úřadu pověřil předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který vede také vnitro. Poche bude na ministerstvu zahraničí působit jako nehonorovaný politický tajemník. Jako důvody nejmenování uvedl prezident Pocheho názory na migraci či jeho minulost údajně spjatou s korupčním prostředím pražské komunální politiky. O důvěru vláda požádá poslance 11. července, před hlasováním chce kabinet ve Sněmovně podpořit Zeman.