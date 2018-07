Trump v dopisu vyčetl členům NATO nízké výdaje na obranu

Americký prezident Donald Trump zaslal spojencům z několika zemí Severoatlantické aliance ostře formulovaný dopis s výčitkou nízkých výdajů na obranu a pohrůžkou, že Spojené státy ztrácejí trpělivost. Napsal to list The New York Times. Dopis amerického prezidenta v červnu směřoval například do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo do Španělska. Česká vláda Trumpův dopis neobdržela. Trump varuje, že po více než roce stížností, že spojenci neplní závazky kolektivní obrany, mohou USA zvažovat reakci. Zahrnovat by mohla změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti ve světě, napsal newyorský list. Na summitu v roce 2014 ve Walesu se státy NATO zavázaly, že na vojenské výdaje budou vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Velká část spojeneckých zemí včetně České republiky ale dosud tento závazek neplní.

Mluvčí české vlády Petra Doležalová upozornila, že vláda premiéra Andreje Babiše se ve svém programovém prohlášení zavázala "navýšit postupně rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 procenta HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021". Předloží rovněž plán financování a investic do roku 2024 a dál.