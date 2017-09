Tripartita jednala o rozpočtu, výhrady mají podnikatelé i odbory

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednali o podobě státního rozpočtu na příští rok. Podle podnikatelů je návrh, který připravilo ministerstvo financí a projednává kabinet, politický a nesystémový. Požádali o zvýšení sumy na výzkum i dopravní infrastrukturu a pro vysoké školy. Odbory zas nejsou spokojeny s tím, že státní pokladna ani příští rok nepočítá s tím, že by se zvýšilo životní minimum. To se několik let nezměnilo, pro samotného dospělého činí 3410 korun. Od částky minima se odvíjejí různé dávky. Odbory trvají také na růstu platů. Zasedání tripartity bylo v tomto volebním období 35. a také poslední. Podle zaměstnavatelů i odborů vláda nezvládla za své volební období reformovat školství a posílit technické vzdělávání. Firmám chybí také stavební legislativa či e-government.