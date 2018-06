Třinecké železárny chtějí koupit ArcelorMittal Ostrava

Mezi firmami, které podaly nabídku na koupi ArcelorMittalu Ostrava (AMO), jsou Třinecké železárny (TŽ). ČTK to řekla mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková. Skupina ArcelorMittal chce koupit italskou ocelárnu Ilva a prodej ostravské huti je součástí kompenzačního balíčku. Skupina chce slezský podnik prodat do konce roku. Jména ani počty dalších zájemců nejsou známa. Koupi ArcelorMittalu Ostrava doporučoval Třineckým železárnám také prezident Miloš Zeman, podle kterého by podniky měly pokud možno zůstat ve vlastnictví domácího kapitálu.