Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála premiérové mistrovství Evropy ve sprintu a dosáhla největšího úspěchu v kariéře. V nizozemském Heerenveenu obsadila v jednotlivých závodech na 500 a 1000 metrů vždy druhé místo a v součtu čtyř jízd porazila domácí Jorien ter Morsovou o devět setin sekundy. Bronz získala Olga Fatkulinová z Ruska. "Mistryně Evropy ve sprintu, to je krásné. Určitě to patří k největším úspěchům. Budu se z toho muset trochu oklepat. Je to úžasné a musím přiznat, že jsem v takovém snu," řekla Erbanová po závodě.