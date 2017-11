Třicet senátorů navrhlo Ústavnímu soudu zrušení registru smluv

Tři desítky senátorů navrhly Ústavnímu soudu zrušení zákona o registru smluv. Zdůvodnili to tím, že uplatňování normy by mohlo způsobit veřejnému sektoru miliardové škody. Ústavní soud by proto podle nich měl ze zákona odstranit alespoň pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro stát, kraje, obce nebo jimi vlastněné firmy. Senátoři to oznámili ČTK. "Zákon o registru smluv nebývalým způsobem ohrožuje veřejné vlastnictví, neúměrně zvyšuje byrokratickou zátěž, zavádí nerovnost ve veřejné soutěži a působí negativně na samu existenční podstatu firem s veřejným vlastníkem," uvedl za navrhovatele senátor ČSSD a někdejší ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Zákon o registru smluv se vztahuje na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Kvůli veřejné kontrole musí zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50.000 korun. Od letošního července platí, že nezveřejněná smlouva není platná. Podle kritiků je tím veřejný sektor znevýhodněn v porovnání se soukromými firmami.