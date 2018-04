Tři české VŠ jsou v top ten škol nových členů EU

V první desítce žebříčku The New Europe 2018 ranking se umístily tři české univerzity. Žebříček hodnotí vysoké školy ze 13 zemí, jež od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Nejlépe si v hodnocení vedla Univerzita Karlova, která obsadila čtvrté místo. Brněnská Masarykova univerzita je na sedmé příčce a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku je Univerzita v Tartu z Estonska. Prestižní rankingová společnost Times Higher Education zveřejnila hodnocení na globálním summitu, který od úterý hostí olomoucká univerzita.