Tranparency International spouští kampaň proti korupci ve sportu

Protikorupční organizace Transparency International (TI) oficiálně spustila kampaň za transparentnější sportovní prostředí s názvem Korupční víceboj. Reagovala tak na dlouhodobé potíže v oblasti financování českého sportu, které se potýká s řadou korupčních afér. Součástí kampaně je videospot a štafeta, kterou si na videích předávají sportovci a osobnosti ze sportovního prostředí. Podezření na korupci ve sportu budou moci lidé hlásit na https://www.korupcniviceboj.cz/ webu, řekli zástupci TI. Kampaň TI, která by měla trvat minimálně do podzimu, má upozornit zejména na údajně nerovné a netransparentní přerozdělování peněz plynoucích do sportu, manipulaci s výsledky a vliv sázkařského průmyslu. Poukáže také na velké kauzy na mezinárodní úrovni, skandál ve FIFA nebo organizace velkých mezinárodních akcí.

Sportovní prostředí na jaře zasáhla kauza možného zneužití dotací z ministerstva školství. Kvůli ní byla obviněna bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová, která se na rozdělování peněz údajně domlouvala s některými zástupci sportu. Policie viní bývalého šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu a jejího generálního sekretáře Jana Boháče. V důsledku vypuknutí kauzy exministryně Kateřina Valachová (ČSSD) podala demisi.