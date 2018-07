Tradici je potřeba zachovat, říkají sokolové z USA a Francie

Nejen sport a tělesná kondice, ale zejména systém hodnot v čele s disciplínou, respektem a přátelstvím je podstatou sokolského hnutí. Řekli to zástupci zahraničních sokolských organizací, kteří dorazili do Prahy na 16. všesokolský slet. Sokolové v Česku i zahraničí se slučují do Světového svazu sokolstva, který aktuálně zahrnuje 12 organizací v 15 zemích světa. "Nemusíte umět česky, protože mluvíte jazykem sokolů. Jakmile se řekne 'Nazdar!', víte, že máte vedle sebe bratra," popsala starostka americké sokolské organizace Jean Hruby, která do Sokola vstoupila ve věku tří let a nyní už pátým rokem stojí v čele americké sokolské obce. Sokolská sounáležitost podle ní dokáže oslovit i osoby, které neznají historii organizace a nemají předky z Československa. Popisuje to na příkladu své domovské jednotky na předměstí Chicaga, do níž nyní vstupuje řada dětí z hispánských komunit. Jejich rodičům prý vůbec nevadí, že při některých setkáních zní česká a slovenská hymna, a naopak oceňují rodinnou atmosféru, kterou Sokol kultivuje.

XVI. všesokolský slet připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15.000 cvičenců, ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu. Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024. Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily postavy z české historie - sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. "Sestry a bratři, nazdar!," rozloučila se pak se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. Ocenila i to, že se čtvrtečního prvního programu hromadných skladeb v Edenu zúčastnil jako jeden z hostů premiér Andrej Babiš.