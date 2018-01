TOP 09 chce prosadit korespondenční volby

V nejbližších volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 by Češi žijící v zahraničí mohli volit korespondenčně. Alespoň to předpokládá TOP 09, která teď dává dohromady novelu volebního zákona. Sněmovně ji hodlá jako poslanecký návrh předložit v následujících týdnech. Věří, že změnu nakonec dokáže prosadit - i přes dlouhodobý odpor některých stran.

Podporu pro korespondenční volby ale bude TOP 09 hledat jeobtížně - zatímco pravicové strany jsou pro, levice změnu dlouhodobě odmítá. Obavy panují hlavně kolem bezpečnosti takových voleb. Klíčové je nicméně stanovisko hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíc poslanců.„Pokud chodí k volbám 60 procent, tak toto je způsob, jak tu účast navýšit,“ popisuje, jak se k volbě poštou staví hnutí ANO jeho předseda Andrej Babiš.

V zahraničí žije podle některých odhadů ministerstva zahraničí a resortu práce a sociálních věcí až 800 tisíc Čechů, kteří by mohli volit. Jejich účast se ale pohybuje v řádu jednotek procent.