Tomáš Sýkora dnes v pražském Jazz Docku pokřtí své sólové album

Skladatel, klavírista, producent, aranžér a pedagog Tomáš Sýkora dnes v pražském Jazz Docku pokřtí své autorské album sólového jazzového klavíru Songs And Old Forms. Jde o cyklus klavírních kompozic. Sýkorův A Song About Šoša získala cenu OSA v kategorii Nejlepší česká jazzová kompozice roku 2013. V Sýkorově tvorbě se podle hudebních znalců prolíná svět jazzu a vážné hudby, místy okořeněný jemnou elektronikou.

Tomáš Sýkora byl na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze žákem Karla Růžičky (kompozice) a Hanky Kaštovské (klavír). Poté absolvoval studia hudby na pražské AMU u Juraje Filase. Je členem The Prague Six, skupiny šesti mladých českých skladatelů, jejichž bigbandové kompozice nahrál Concept Art Orchestra na album, které bylo oceněno žánrovým Andělem jako nejlepší jazzová nahrávka roku 2015. Jeho skladba Undefined CD uzavírá. Skládá též hudbu pro film a divadlo. Od roku 2006 se Sýkora věnuje originálním kompozicím pro sólový klavír.