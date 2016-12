Zprávy Tomáš Požár: Chceme se opírat o práci dosavadního realizačního týmu

22-12-2016 10:01 | Josef Kubeczka

Nový hlavní trenér fotbalistů Sparty Tomáš Požár hodlá nadále maximálně využívat dosavadní realizační tým v čele s Davidem Holoubkem, který vedl letenský celek od konce září. Současný koučink Sparty bude podle něj hlavně týmovou prací. Ke trojici dosavadních koučů David Holoubek, Zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal navíc přibral i Petra Havlíčka, který vedl sparťanský mladší dorost. Celkem se tak budou kompetence dělit mezi pět trenérů.

Na Vysočině bude silná námraza, na jihu Moravy ledovka 22-12-2016 14:41 aktualizováno | Josef Kubeczka Meteorologové varovali, že se může na Vysočině a v sousedním okrese Znojmo na jihu Moravy tvořit silná námraza, která může lámat větve stromů či narušit elektrické vedení. V celém Jihomoravském kraji zase hrozí ledovka, která se během noci může vytvářet i v jiných regionech republiky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) trvá do pátečních 13:00.

Čechovi podezřelému z toho, že chtěl k IS, hrozí doživotí 22-12-2016 14:34 | Josef Kubeczka Státní zástupce podal obžalobu na mladého Čecha podezřelého z toho, že se chtěl přidat k organizaci Islámský stát. Za přípravu terorismu mu hrozí až výjimečný trest. Na svých internetových stránkách to uvedl Český rozhlas. Výjimečný trest zahrnuje i doživotí. Podle informací médií je prvním zadrženým Čechem, který se chtěl stát bojovníkem Islámského státu, jednadvacetiletý muž ze Spáleného Poříčí na jihu Plzeňska. Muž byl podle týdeníku Respekt zadržen letos v lednu v Turecku na mezinárodním letišti; nebyl zřejmě součástí větší skupiny lidí. Při zadržení měl u sebe letenku na vnitrostátní linku na syrské hranice a turecké policii údajně přiznal, že důvodem jeho cesty do Sýrie bylo přidat se k Islámskému státu. Turečtí policisté poté zadrženého vrátili do Česka a informovali české kolegy.

Do případu Čecha Petra Jaška v Súdánu se zapojila i Frederika Mogheriniová 22-12-2016 14:33 | Josef Kubeczka Šéfka diplomacie Evropské unie Frederika Mogheriniová ujistila české europoslance, že pozorně sleduje soudní proces s Čechem Petrem Jaškem v Súdánu. V dopise zdůraznila, že ochrana lidských a občanských práv je pro EU prioritou ve vztazích se Súdánem. Podle mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského zapojením Frederiky Mogheriniové svitla v případu další naděje. Petr Jašek čelí v africké zemi obvinění z protistátní činnosti. Šéfka unijní diplomacie s odvoláním na Jaškovy advokáty uvedla, že Súdánci nedávno přestali hovořit o obvinění ze špionáže. "To může naznačovat, že se případ vyvíjí dobrým směrem," uvedla Frederika Mogheriniová v dopise českým europoslancům. Sdělila také, že vyslanec EU v Súdánu nedávno projednal Jaškův případ se súdánským prezidentem Umarem Bašírem. Ten mu řekl, že se jedná o složitý případ, do kterého vláda v průběhu procesu nehodlá zasahovat. Avšak podle Frederiky Mogheriniové ujistil, že "po vydání rozsudku se s českými úřady najde řešení".

Na výstavě ve Hvožďanech lidé uvidí až 150 betlémů 22-12-2016 13:48 | Josef Kubeczka Téměř 150 betlémů mohou lidé vidět na výstavě ve Stodůlce ve Hvožďanech na Táborsku. Modely jsou převážně ze dřeva nebo papíru, ale nechybí třeba ani výrobky ze skla, kamene, drátu nebo slámy. Výstava má více než dvacetiletou tradici a letos expozice nabízí rekordní množství betlémů. ČTK to řekl jeden z organizátorů akce Luděk Pokorný. "Součástí je třeba jeden supermoderní betlém, kde postavy hrají na elektrické kytary. Pak tu máme třeba miniaturní betlém z oříšku o průměru snad dva centimetry, který udělala paní Pulcová z Hluboké nad Vltavou. Ona je opravdu hodně šikovná a dokáže ten model vytvořit prakticky z čehokoliv," řekl Luděk Pokorný. Organizace podobné akce trvá několik měsíců. První přípravy na výstavu začínají v létě. Expozice se veřejnosti otevřela 10. prosince a bude k dispozici do 8. ledna.

Biskupové vyzývají k modlitbám za mír na Blízkém východě 22-12-2016 13:23 | Josef Kubeczka Čeští biskupové vyzývají kněze a duchovní, aby při novoročních modlitbách přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě. Česká biskupská konference výzvu, který navazuje na poselství papeže Františka k 1. lednu, zveřejnila na svém webu. Na Nový rok si katolická církev připomíná Světový den modliteb za mír. "Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války," zní text promluvy, která by měla při novoročních bohoslužbách zaznít. Biskupové také vyzývají kněze české i moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna ve 12:00 rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. "Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa," uvedl kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference.

Ministryně Valachová bude chtít v roce 2018 pro sport 7,5 miliardy Kč 22-12-2016 12:56 | Josef Kubeczka Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) bude pro rok 2018 chtít ze státního rozpočtu pro sport 7,5 miliardy korun. Proti příštímu roku by to znamenalo zvýšení o čtvrtinu. Ministryně Valachová to řekla u příležitosti otevření nových prostor sekce sportu a mládeže ministerstva školství na Senovážném náměstí. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) záměr na zvýšení peněz pro sport podpořil. Zatímco letos činily výdaje státu, obcí a krajů na sport 3,7 miliardy korun, v příštím roce by podle schváleného státního rozpočtu měly vzrůst na šest miliard. Premiér Sobotka řekl, že chce požadavek Kateřiny Valachové ve vládě podpořit. "Je důležité udržet vzestupnou trajektorii. A myslím si, že 7,5 miliardy už jsou peníze, které budou vidět," řekl. Zopakoval také, že vláda chce pokračovat v programech, které podporují sportování dětí a mládeže.

Na Štěpána bude ve Vltavě v Praze plavat až 400 otužilců 22-12-2016 10:02 | Josef Kubeczka Až čtyři stovky účastníků letos očekávají pořadatelé nejstarší otužilecké akce v Česku - vánočního Memoriálu Alfreda Nikodéma. Jubilejní 70. ročník se bude tradičně konat 26. prosince a do Vltavy u Národního divadla v Praze se ponoří i několik přemožitelů kanálu La Manche. ČTK to sdělili pořadatelé z I. plaveckého klubu otužilců Praha. Na otužilce čekají tři tratě. Nejdelší bude měřená soutěž na 750 metrů, na které budou startovat nejlepší borci z Českého poháru v zimním plavání. Pro kondiční plavce pořadatelé připraví tratě v délce 100 a 300 metrů. Start, stejně jako cíl, bude vždy na severním cípu Slovanského ostrova. Letos se akce zúčastní přemožitelé kanálu La Manche Radek Táborský, Aleš Rucký a Zdenka Krčálová i další. Letošní přemožitelka úžiny mezi Británií a Francií Nikola Hájková ovšem ze zdravotních důvodů plavat nebude, od pořadatelů ale v souvislosti se svým úspěchem převezme pamětní pohár. Podobně bude oceněna i Abhejali Bernardová, která letos jako první Češka přeplavala Cugarský průliv mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó. Kromě otužilců z Česka se letos na Štěpána do Vltavy ponoří i plavci ze Slovenska, Polska, Belgie, Argentiny či Ruska. Nejstarší aktivní účastnicí pravděpodobně bude pětaosmdesátiletá Božena Černá z pořádajícího klubu. Memoriál Alfreda Nikodéma je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Tenisté Prostějova slaví po výhře nad Spartou devátý titul v řadě 22-12-2016 10:01 | Josef Kubeczka Tenisté Prostějova vyhráli podle očekávání extraligu smíšených družstev. Tým z Hané ve finále na domácích kurtech porazil pražskou Spartu 6:2 na zápasy a titul získal podeváté za sebou. Prostějov kraluje tenisové extralize od roku 2007 (v roce 2009 se soutěž kvůli finále Davisova poháru nehrála) a celkem už vybojovat čtrnáct trofejí.