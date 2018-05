Ťok zvažuje konec vládního angažmá, rozhodne se do konce týdne

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) zvažuje konec vládního angažmá. Rozhodnutí oznámí do konce týdne. Novinářům to řekl při příchodu na pravidelné zasedání kabinetu, uvedl, že pokračovat se mu "nechce". Za nedávnou kritikou z řad ČSSD cítí snahy ovlivnit výběr provozovatele mýtného. Výběrové řízení za miliardy zadané ministerstvem minulý týden zrušil antimonopolní úřad. Dlouhodobé výhrady k tomu, jak Ťok vede resort, mají komunisté, kteří jednají o tiché podpoře vznikající druhé menšinové vlády šéfa ANO Andreje Babiše. "Já za tím cítím trošku mýtný tendr. Pokud chtějí na ministerstvu někoho, kdo se domluví přímo s Kapschem, tak jim to nabídnu," uvedl Ťok.

Společnost Kapsch je současným provozovatelem mýtného systému v Česku. Ministerstvo ale jako vítěze nynějšího tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Antimonopolní úřad tvrdí, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné, ministerstvo dopravy se proti němu bude bránit. Nový mýtný systém má fungovat od ledna 2020 a podle Ťoka je jeho spuštění v ohrožení. Dosavadní Ťokovy práce si váží ministryně financí Alena Schillerová a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (oba ANO). Zatímco Schillerovou Ťokova slova překvapila, Pelikán, který už oznámil odchod z politiky, novinářům řekl, že o Ťokově postoji ví. Podle Schillerové ministerstvo pod Ťokovým vedením udělalo mnoho práce. Podle ní je třeba ocenit i diskutovanou opravu dálnice z Prahy na Brno, protože jde o první opravy po desítkách let.