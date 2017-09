Ťok změnil názor: První třída v příměstských vlacích má smysl

První třída v příměstských vlacích smysl má. Po jednání s vedením Českých drah to připustil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Nedávno přitom Ťok zařazování vozů s oddílem první třídy do příměstských vlaků kritizoval jako zbytečné. Nyní uznal, že jde o segment dopravy, který v současnosti využívá stále více lidí. ČTK to řekl Ťok.

Příměstskou železniční dopravu na rozdíl od dálkových vlaků objednávají kraje, a ty většinou vozy s první třídou chtějí, uvedl Ťok. Zdaleka už neplatí, že první třída ve vlacích zůstává prázdná, zatímco zbytek soupravy je přeplněný cestujícími.