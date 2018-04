Ťok: Vítězem tendru na mýtné je SkyToll a CzechToll

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 je konsorcium firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun má deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy na základě doporučení komise, která hodnotila celkem čtyři nabídky. Smlouvu s dodavatelem by stát mohl uzavřít na podzim. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). V současnosti běží lhůta na podání námitek ostatních účastníků zadávacího řízení, rozhodovat o možnosti podepsat s vítězem smlouvu bude ještě také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Slovenský SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Podle informací serveru Lidovky.cz konsorcium nabízí satelitní technologii, která tak pravděpodobně nahradí nynější mikrovlnné brány.

Dosavadní provozovatel tuzemského mýtného systému Kapsch je zklamaný, že ministerstvo dopravy nejednalo s dalšími uchazeči o vylepšení nabídek a rovnou vyhlásilo vítěze tendru podle nabídnuté ceny. Uvedl to na dotaz ČTK generální ředitel firmy Kapsch v ČR Karel Feix. Dodal, že nečekané urychlení výběrového procesu v situaci, kdy k němu není žádný časový důvod a samo ministerstvo si dávalo prostor do konce léta, svádí k nejrůznějším spekulacím. Zvláště v situaci, kdy ještě neskončilo správní řízení ve věci mýtného tendru a stále platí pro ministerstvo zákaz podepsat smlouvu s vítězem.