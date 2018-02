Ťok taxikářům slíbil kulatý stůl s poslanci

Ministr dopravy Dan Ťok chce uspořádat v Poslanecké sněmovně kulatý stůl, kde by se zástupci taxi služeb sešli s poslanci a vysvětlili jim reálný problém se službou Uber. Ťok to dnes taxikářům slíbil na pravidelném jednání pracovní skupiny, která má problematiku taxi řešit. Ťok dodal, že zatím nemá informaci o tom, zda budou taxikáři v pondělí opět stávkovat. Sdružení českých taxikářů však již avizovalo, že se protest uskuteční. Ťok chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem fungování alternativních služeb typu Uber. Původně plánoval kvůli protestům pražských taxikářů rychlé prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Prosazení novely bude trvat asi rok. Taxikářům vadí, že Uber zprostředkovává jízdy nelicencovaným řidičům, kteří nemají označené vozy jako taxi.