Ťok: Stát letos zahájí výstavbu 61 kilometrů nových dálnic

Stát by letos mohl zahájit výstavbu 61 kilometrů nových dálnic, v současnosti je rozestavěných přibližně 64 kilometrů. Na Žofínském fóru to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Vzhledem k nynějšímu tempu by se podle ministra mohlo podařit splnit závazek z vládního prohlášení současné vlády v demisi zprovoznit do roku 2021 celkem 110 kilometrů nových dálnic. Za poslední tři roky, tedy již za Ťokova působení, bylo zahájena výstavba celkem 148 kilometrů nových dálnic a 97 kilometrů bylo dokončeno. Ministr zopakoval, že stát nestihne zmodernizovat dálnici D1 z Prahy do Brna do roku 2020. Kvůli protestům ekologických organizací se modernizace zhruba o jeden rok posune.