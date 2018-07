Ťok odvolal z dozorčí rady ČD pět členů včetně šéfa Ferance

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v pátek odvolal z devítičlenné dozorčí rady Českých drah jejího předsedu Milana Ferance (ANO) a další čtyři členy. Novým předsedou má být bývalý ministr dopravy Petr Moos. Ministr to řekl na tiskové konferenci. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na management Českých drah. Do něj se budou moci přihlásit i stávající členové představenstva, kteří jsou ve funkcích čtyři roky.