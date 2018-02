Ťok chce taxi řešit komplexně, taxikáři se o dalším postupu poradí

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem fungování alternativních služeb typu Uber. Původně plánoval kvůli protestům pražských taxikářů rychlé prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Na jednání se sněmovními stranami Ťok neprosadil projednávání novely ve zrychleném řízení. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že komplexní zákon by mohl být schválen zhruba za rok. Podle mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolíny Venclové jsou taxikáři naštvaní a nyní se sejdou a budou jednat o dalším postupu. Dá se prý počítat s tím, že se vrátí k protestům. "Toto jsme nečekali, protože jsme uvěřili a zachovali se jako slušní lidé. A nebylo se k nám tak zachováno," řekla ČTK Venclová.

Ťok chtěl rychle prosadit zavedení zákonného omezení, podle něhož by bylo možné zprostředkovat pouze jízdu řidičů, kteří mají koncesi pro taxislužbu. Ve druhé fázi chtěl jednat o usnadnění přístupu moderních technologií do taxislužby, takže by bylo možné snáz sjednávat jízdu pomocí mobilních či internetových aplikací. Po jednání se sněmovními stranami se ale ministr přiklonil k vytvoření komplexní novely, která by změnila fungování taxislužeb. Měly by se snížit požadavky na řidiče taxi, například zrušit zkoušky z místopisu. Zároveň by se taxislužbám umožnilo využívat současné mobilní platformy. Nová pravidla by také měla zajistit, že pravidla budou jednotná pro všechny a že všichni řidiči budou ze svých výdělků odvádět daně.