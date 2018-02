Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce reagovat na protesty taxikářů proti službám typu Uber poslaneckou novelou. Uvedl to před středečním jednáním vlády, na které taxikáře pozval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zprostředkování jízdy by podle nové úpravy již nemělo být volnou, ale vázanou živností, řekl Ťok. Srovnaly by se tak podle něj podmínky pro všechny poskytovatele, protože Uber a další podobné společnosti by mohly jízdu zprostředkovat pouze řidičům, kteří jsou oficiálně taxikáři.