Tísňové volání z aut eCall jde v dubnu do ostrého provozu

Systém automatického tísňového volání eCall začne od 1. dubna fungovat v ostrém provozu. Od tohoto data budou mít výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika byla jedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Systém byl zbudován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.

Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc. "Podle statistik zemře v ČR ročně pět až deset lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl," uvedl pověřený ředitel oddělení Besip Tomáš Neřold.