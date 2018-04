Tisk: Brusel chce přesměrovat peníze z fondů EU ze střední Evropy

Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy jako je Polsko, Maďarsko nebo Česká republika putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times (FT) s odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise, jejichž finální podoba by měla být zveřejněna na počátku května. Podle FT má komise v plánu ukončit dosavadní rozdělování peněz z kohezních fondů téměř výlučně na základě výše hrubého domácího produktu na obyvatele a nahradit ji mnohem širšími kriterii pokrývajícími řadu faktorů, od nezaměstnanosti mládeže, vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci. Změny budou nejkontroverznější součástí návrhu víceletého rozpočtu EU pro období 2021 až 2027, připomíná list. Přinesou totiž dramatickou proměnu politiky soudržnosti, která má za úkol podporovat méně rozvinuté části EU.