Termín a otázku pro referendum o společné vládě s ANO by mohlo vedení ČSSD rozhodnout příští pátek

Vedení ČSSD by příští pátek mohlo formulovat otázku pro referendum o vstupu do vlády s hnutím ANO. Oznámil to místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Stanovit by mohlo být taky případný termín hlasování. Výsledek by pak podle Zimoly mohl být jasný na přelomu května a června. Další vyjednávání o společné vládě se sociálními demokraty v úterý podpořil taky výbor hnutí ANO. Ten vzal na vědomí podmínky ČSSD - třeba to, aby provoinstančně odsouzený člen vlády rezignoval.

Konečnou verzi programového prohlášení teď na dálku domlouvá Zimola s místopředsedou ANO Richardem Brabcem. V pátek by pak o dohodě měli mluvit předsedové obou stran - Andrej Babiš z ANO a Jan Hamáček z ČSSD.