Teplé počasí bude pokračovat nejméně příští dva týdny

Současné teplé počasí bude pokračovat ještě nejméně příští dva týdny. Postupně ochlazovat se bude až ke konci ledna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústav (ČHMÚ). Srážkově by mělo být období od 8. ledna do 4. února průměrné.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období mezi 8. lednem a 4. únorem je minus 1,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl v tomto ohledu rok 1963, kdy průměrná teplota klesla na minus 10,8 stupně Celsia. Naopak v roce 2007 se vyšplhala na 3,4 stupně. Velmi teplé byly letos v Česku i vánoční svátky a přelom roku. Na Štědrý den byla průměrná teplota 6,4 stupně Celsia a na dvou místech padly teplotní rekordy. O silvestrovské noci zaznamenalo rekord dokonce 61 ze 148 stanic měřících 30 a více let.