Tenistka Hlaváčková vyhrála s Maďarkou Babosovou Turnaj mistryň

Češka Andrea Hlaváčková a Maďarka Timea Babosová vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň. Při společné premiéře na podniku pro osm nejlepších párů světa ve finále porazily 4:6, 6:4 a 10:5 Nizozemku Kiki Bertensovou se Švédkou Johannou Larssonovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka Hlaváčková tak pět let po neúspěšném finále po boku Lucie Hradecké slaví první titul na Turnaji mistryň. Naopak Bertensová s Larssonovou nedotáhly do konce překvapivé tažení turnajem v Singapuru, kde na cestě do finále porazily ruské obhájkyně titulu Jekatěrinu Makarovou a Jelenu Vesninovou.