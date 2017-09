Tenista Nastase bude českým honorárním konzulem v Rumunsku

Někdejší první tenista světa Ilie Nastase bude českým honorárním konzulem v Rumunsku. Novinářům to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), termín Nastaseho nástupu do čestné funkce zatím neupřesnil. Rumunský tenista je znám jako bouřlivák a letos mu kvůli jeho chování Mezinárodní tenisová federace (ITF) zakázala vstup na své akce. Zaorálek je ale přesvědčen o tom, že v diplomacii bude Nastase vystupovat jinak než na kurtu. "Pro Českou republiku je velice důležité, aby v těchto funkcích měla osobnosti, které mají silnou pozici ve své zemi, a pan Nastase je jednou z nejznámějších osobností nejen společenského života. Byl také v politice," připomněl Zaorálek, že někdejší tenista působil i jako rumunský senátor. Nastase uvedl, že má mezi Čechy mnoho přátel a že doufá v to, že se jednoho dne i naučí dobře mluvit česky.